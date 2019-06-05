В Костромской области следователи начали проверку по заявлению, поданному главой города Буй Игорем Ральниковым о появлении видеоматериала про него в одной из соцсетей. Чиновник жалуется на то, что его оскорбили и исказили его фамилию.
После размещения видео в некоторых СМИ появились сообщения о том, что глава Буя стал фигурантом уголовного дела. Позже они были удалены.
В Следственном комитете заявили, что дело об оскорблении мэра пока не возбуждалось. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям тех, кто разместил в интернете оскорбительный видеоматериал.
По данным информагентств, видео выложил в соцсети "ВКонтакте" местный житель еще в октябре прошлого года. В нем он показал результаты ремонта канализации в городе, отметил, что он сделан некачественно, из-за чего у людей появились проблемы с переходом дороги. В конце записи автор перефразировал фамилию мэра и оскорбил его.
Фото превью: Pravda.ru
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