Депутат Госдумы шестого созыва, глава движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин (ЛДПР) намерен принять участие в выборах в Мосгордуму.
Своей целью он назвал реализацию на практике того, что прописано в законе об отходах производства и потребления. Действий эколог хочет добиться от столичного правительства, от "квазирегиональных операторов" по вывозу мусора. По словам Шингаркина, в городском парламенте должен быть кто-то, кто понимает, как все нужно организовать.
Он добавил, что изучил схему обращения с отходами для Подмосковья и пришел к выводу, что в область из столицы поступает гораздо больше отходов, чем должно быть. Нужно ввести систему раздельного сбора мусора и заменить мусоросжигательные заводы мусороперерабатывающими, заключил Шингаркин.
Фото превью: сайт правительства Москвы
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