Более 80% доходов партий парламентской оппозиции составляют бюджетные деньги - ЦИК

Бюджет оппозиционных партий, представленных в Госдуме, приблизительно на 80% состоит из денег, полученных от государства. Такой вывод содержится в обнародованных Центризбиркомом финансовых отчетах политических сил за прошлый год.



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Деньги из бюджета получают КПРФ, "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. Отмечается, что "ЕР" в 2017 году получила 80%, а в 2018-м - всего 60% (7,2 млрд рублей).

Зависимость трех других партий от бюджетных вливаний не упала: "СР" получила 80%, КПРФ - 89%, ЛДПР - 97%. У всех партий, кроме справедливороссов, господдержка с 2017 года значительно возросла.

По закону ежегодную поддержку из бюджета получают те политические силы, которые смогли набрать более 3% голосов на выборах в Госдуму. Партии, чей кандидат набрал 3% и более на выборах главы государства, год со дня объявления итогов получают еще и единоразовую выплату.

Фото превью: Pravda.ru

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