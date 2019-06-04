"Коммунисты России" обратятся в прокуратуру по поводу игры про секс со Сталиным

"Коммунисты России" намерены обратиться в прокуратуру, чтобы она проверила игру про секс со Сталиным. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин считает, что в нашей стране ее однозначно необходимо запретить.



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Симулятор Sex with Stalin, в котором предлагают вступить с ним в интимную связь, выйдет в Steam осенью.

Сурайкин назвал игру извращением и заявил радиостанции "Говорит Москва", что симулятор подпадает под ряд статей Уголовного кодекса. У человека, придумавшего его, больная психика, раз он опустился до такой грязи, выразил свое мнение политик.

Он подчеркнул, что к Сталину, конечно, может быть неоднозначное отношение, но он олицетворяет собой великую эпоху, поэтому такая игра - издевательство над историей, тем более она рассчитана на молодежь.

"Коммунисты России" хотят попросить прокуратуру сделать анализ игры, по их мнению, речь может идти о пропаганде порнографии.

Фото превью: Pravda.ru

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