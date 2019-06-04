Путину пообещали возможность руководить Россией через "Государево око"

Руководство страны сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око". Такое обещание дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.



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Он отметил, что к системе будет иметь полный доступ российский лидер Владимир Путин. Благодаря ей он сможет видеть все происходящее в субъектах РФ в режиме реального времени. Это касается и кабмина.

Рогозин назвал систему "Государево око" "зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства". Благодаря ему можно будет видеть любые процессы на Земле с помощью снимков из космоса высокого разрешения. Например, проект поможет сотрудникам МЧС оперативно справляться с пожарами.

"Государево око" пока только в начальной стадии реализации, курирующее ведомство еще не определили.

Использовать проект смогут не только государственные структуры, но и частные. Так, компаниям, работающим в нефтегазовой сфере, предложат возможность наблюдать за объектами, которые они строят в РФ или за рубежом.

Фото превью: сайт Кремля

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