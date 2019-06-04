Миронов обвинил "Единую Россию" в стремлении к переделу рынка такси

Лидер "Справедливой России", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов резко раскритиковал законодательные инициативы единороссов, которые могут привести к росту цен на услуги такси.



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По словам политика, у него возникает ощущение, что "ЕР" стремится не к регулированию, а к полному переделу рынка, что грозит ущемлением интересов граждан. Он констатировал, что самые крупные игроки на рынке такси - компании с иностранным участием, и нужно внести в законы такие изменения, чтобы они имели юридические представительства в РФ и платили налоги. Это уже предусмотрено документом, принятом в первом чтении, а единороссы хотят от этих норм отказаться, указал Миронов.

Он добавил, что такое решение приведет к росту цен, на место изгнанных компаний может прийти монополист, который будет диктовать свою политику, из-за чего такси станет "транспортом для богатых".

Напомним, ранее депутаты нижней палаты парламента от "ЕР" заявили о поправках ко второму чтению законопроекта о госрегулировании сферы такси. Они предлагают убрать с рынка иностранных перевозчиков. В итоге под запрет могут попасть крупнейшие компании, включая Uber и "Яндекс.Такси".

Фото превью: сайт "Справедливой России"

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