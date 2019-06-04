Кандидат на пост губернатора Петербурга заявил о намерении "двигать пиратские идеи в массы"

Бизнесмен, бывший председатель "Пиратской партии России" Павел Рассудов подал документы для регистрации кандидатом на пост главы Санкт-Петербурга. Участвовать в выборах он намерен как самовыдвиженец.



Врио губернатора Петербурга подал документы для участия в выборах

Рассудов выложил в соцсети "ВКонтакте" основы своей предвыборной программы и отметил, что его цель - "двигать пиратские идеи в массы".

В случае избрания губернатором он намерен ввести в северной столице "настоящую прямую электронную демократию", сократить число чиновников в 2 раза, отменить все существующие для них привилегии, раскрыть все общественнозначимые госданные, создать в городе офшорную зону по интеллектуальным правам и т.п.

Добавим, Павел Рассудов стал 14-м претендентом на пост губернатора Петербурга. Кроме него документы подали еще два самовыдвиженца и 11 представителей различных партий.

Среди подавших документы - врио губернатора Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Олег Капитанов (ЛДПР), Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Владимир Григорьев ("Гражданская сила") и др.Документы горизбирком будет принимать до до начала следующего месяца.

Фото превью: "ВКонтакте"

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