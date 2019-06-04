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22% россиян готовы участвовать в массовых акциях с политическими требованиями

Политика print

24% россиян допускают возможность проведения массовых акций с политическими требованиями, 22% готовы принять в них участие. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами "Левада-центра".


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В июле 2018-го, после того, как было объявлено о реформе пенсионной системы, таких было 23%, несколькими месяцами ранее - всего 6%.

Однако, отмечают эксперты, 71% считают такие митинги или забастовки маловероятными, 74% опрошенных принимать в них участие не хотят.

26% участников исследования полагают , что в их населенном пункте возможны массовые акции против падения уровня жизни, 27% готовы лично на них выйти.

Социологи выяснили, что 87% россиян не замечали, чтобы там, где они живут, за последние месяцы были акции протеста.

Усиление протестных настроений отметил и фонд "Петербургская политика". Однако специалисты считают, что это не является признаками сильной социально-политической турбулентности.

Фото превью: Pravda.ru

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Темы опрос протесты левада-центр
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