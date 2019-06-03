Вологодский губернатор: МИД РФ поддержал инициативу об учреждении Дня русской Америки

В РФ может появиться новый праздник - День русской Америки. С такой инициативой выступил глава Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, ее поддержало Министерство иностранных дел.
Цель праздника, по словам губернатора, - продвижение идей взаимопонимания. Чиновник указал, что приурочить его можно ко дню основания Форта Росс - 30 августа.
Отметим, Форт Росс - русское поселение в США, основанное в 1812 году уроженцем Вологодской области Иваном Кусковым. Сейчас на его месте находится музей и парк.
Кувшинников подчеркнул, что День русской Америки может стать днем, когда в нашей стране и штате Калифорния проходят совместные мероприятия. В сложной политической обстановке, которая сейчас сложилась в мире, граждане двух государств должны попытаться сохранять дружеские отношения, заключил губернатор.
Фото превью: Pravda.ru
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