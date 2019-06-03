"Единая Россия" приостановила членство экс-губернатора Ивановской области

Ивановское отделение "Единой России" приостановило членство бывшего главы региона, а ныне депутата Павла Конькова. Такое решение принято сегодня из-за уголовного дела, фигурантом которого он является. Членство приостановлено до обнародования итогов рассмотрения дела.
О задержании депутата стало известно два дня назад. Его подозревают в присвоении 700 млн рублей. Задержан также управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин, его уже арестовали.
На суде Коньков заявил, что не признает вину и просит его поместить под домашний арест, так как у него есть ряд серьезных заболеваний. Следователь, в свою очередь, заявляет, что Коньков может скрыться или уничтожить улики, поэтому домашний арест слишком мягкая мера пресечения.
Коньков был главой региона с октября 2013 года по октябрь 2017-го. Сейчас он является депутатом областной думы от партии власти.
Ранее в "ЕР" пообещали строго следить за соблюдением членами партии этических норм и реагировать, если они будут нарушаться. Такое заявление там сделали после инцидента с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым, который набросился с кулаками на журналиста. Произошедшую в республике ситуацию в "ЕР" назвали безобразной.
Фото превью: Pravda.ru
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