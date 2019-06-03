Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Московский мэр Сергей Собянин пообщается с жителями столицы в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Программа, которая называется "Наш город. Диалог с мэром", начнется в 20.00 завтра, 4 июня.
Задавать вопросы можно на сайте правительства города mos.ru. Для этого нужно выбрать тему, а также указать имя и адрес своей электронной почты. Можно задать и видеовопрос.
Добавим, опрос, проведенный "Левада-центром", свидетельствует, что за год москвичи стали лучше относиться к мэру. Положительные отзывы о работе главы города показали максимальное значение за время его пребывания на посту. О хорошем к нему отношении заявили 57% респондентов, 31% - среднем, 11% относятся отрицательно.
В целом же отношение москвичей к большинству представителей власти заметно ухудшилось. Так, доверие к Владимиру Путину снизилось с 53% до 39%.
Симпатии жителей столицы завоевывают оппозиционные политики. За год их отношение улучшилось к Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову.
Фото превью: сайт правительства Москвы
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