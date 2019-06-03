Мэр в Челябинске может смениться по решению суда

В Челябинске прокуратура решила одобрить иск, поданный экс-кандидатом в мэры Ярославом Щербаковым. Он потребовал через суд признания недействительными результатов конкурса на должность главы города.
Ответчиками являются гордума и конкурсная комиссия. Щербаков указывает на нарушения конкурсной процедуры, в прокуратуре заявили, что основания для отмены решения об избрании мэра есть.
Щербаков утверждает, что к власти нужно было привести конкретного кандидата, что и было сделано. Он намерен идти до конца и показать, что мэра надо избирать прямым и всеобщим голосованием.
Добавим, в городе прошел митинг за возврат выборов мэра. В его рамках под соответствующей петицией собрали более тысячи подписей.
В 2019 году главой Челябинска стал член "Единой России" Владимир Елистратов. По словам Щербакова, его иск не против Елистратова, а против проведенной конкурсной процедуры.
Следующее заседание суда состоится завтра, 4 июня.
Фото превью: Владимир Елистратов, сайт администрации Челябинска
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