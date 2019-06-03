Госдума денег не дает, а держаться предлагает - депутат от "СР" про закон о северянах

Принятый Госдумой законопроект о субсидиях на жилье тем, кто уезжает с Крайнего Севера, прописан так, что люди в итоге не получат ровным счетом ничего. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов.



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Он отметил, что хорошо звучит лишь заголовок документа. Субсидии он обещает, но в реальности ждать их придется очень долго, и никто не знает сколько.

Парламентарий напомнил, как медленно движутся очереди на получение жилья, иногда даже "в обратную сторону". Он выразил мнение, что законопроект продолжает линию, заданную ещё Егором Гайдаром - "с Севера всех вывезти, выключить свет и повесить замок".

На самом же деле, добавил народный избранник, необходимо поддержать людей, стимулировать их, чтобы они оттуда не уезжали.

Впрочем, констатировал депутат, ничего удивительного в новом законе нет. В нижней палате, по его словам, действуют по принципу, высказанному когда-то лидером "Единой России", премьером Дмитрием Медведевым: денег нет, но вы держитесь.

"И депутаты действуют по этому принципу. Денег не дают, а держаться предлагают", - заключил Тумусов.

Фото превью: сайт "Справедливой России"

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