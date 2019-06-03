Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госдума денег не дает, а держаться предлагает - депутат от "СР" про закон о северянах

Политика print

Принятый Госдумой законопроект о субсидиях на жилье тем, кто уезжает с Крайнего Севера, прописан так, что люди в итоге не получат ровным счетом ничего. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов.


Воронежские инженеры помогут освоить Крайний Север

Он отметил, что хорошо звучит лишь заголовок документа. Субсидии он обещает, но в реальности ждать их придется очень долго, и никто не знает сколько.

Парламентарий напомнил, как медленно движутся очереди на получение жилья, иногда даже "в обратную сторону". Он выразил мнение, что законопроект продолжает линию, заданную ещё Егором Гайдаром - "с Севера всех вывезти, выключить свет и повесить замок".

На самом же деле, добавил народный избранник, необходимо поддержать людей, стимулировать их, чтобы они оттуда не уезжали.

Впрочем, констатировал депутат, ничего удивительного в новом законе нет. В нижней палате, по его словам, действуют по принципу, высказанному когда-то лидером "Единой России", премьером Дмитрием Медведевым: денег нет, но вы держитесь.

"И депутаты действуют по этому принципу. Денег не дают, а держаться предлагают", - заключил Тумусов.

Фото превью: сайт "Справедливой России"

Читайте также:

Российские пилоты на МиГ-31 совершили полет в условиях Крайнего Севера

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы госдума депутат законопроект крайний север федот тумусов
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
Военные новости
История и цели партизанской войны
Мировая кооперация
Жесткие санкции России против Украины пока показушные
Новости Все >
Максим Галкин опроверг сообщение о строительстве особняка на Кипре
Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Russia
Мэр в Челябинске может смениться по решению суда
"Роскосмос" объявил набор космонавтов для полета на Луну
Повышенный уровень шума на МКС вызывает у космонавтов проблемы со слухом
Вячеслав Фетисов призвал строить катки на Северном Кавказе﻿
Трагедия в Подмосковье показала низкую оперативность правоохранителей - эксперт
"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Польши
В Лондоне за $11,7 млн продали картину Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью"
Сторонники Мэй пытаются не допустить встречу Трампа с инициаторами Brexit
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Мир. Новости мира
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Новости Украины
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Новости Молдовы
Миссия невыполнима: Россия, США и ЕС делят Молдавию
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Политика. Новости и аналитика
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Общество
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России

В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Религия
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Мир. Новости мира
Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня в жаркие дни
Любовь Степушова Жесткие санкции России против Украины пока показушные Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы, а помогать своему
В Госдуме пообещали, что без сюрпризов выборы глав регионов не обойдутся
Росстат: сложнее всего в стране найти работу в сферах торговли, производства и строительства
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
На набережной Мойки отреставрировали музей-квартиру Пушкина
Житель Курганской области выкопал на своем участке столетний человеческий скелет
Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Экономист: доходы работающих неофициально россиян будут сокращаться
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Жириновский предлагает создать в РФ министерство народонаселения
Следователи установили участников драки в Подмосковье, в которой был убит спецназовец
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Следователи установили участников драки в Подмосковье, в которой был убит спецназовец
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ