Глава Забайкалья пригрозил подчиненным, виновным в провале работы по нацпроектам

Глава Забайкалья Александр Осипов заявил о сорванных в регионе сроках заключения контрактов по нацпроектам. Власти заключили только 26% контрактов на проведение необходимых мероприятий.
Врио губернатора назвал эту ситуацию совершенно недопустимой и констатировал, что практически сорвана заявочная и контрактная кампания, поэтому необходимо оперативно разбираться с существующими проблемами.
Осипов пригрозил, что виновные в невыполнении сроков реализации нацпроектов и планов развития края будут нести персональную ответственность.
Забайкалье участвует в 11 национальных проектах. До 2021-го в регионе финансирование мероприятий нацпроектов запланировано на сумму 22,8 млрд рублей.
Осипов стал главой Забайкалья в конце 2018 года. До этого он был помощником министра по развитию Дальнего Востока.
Фото превью: Pravda.ru
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