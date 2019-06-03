Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал власти РФ, в частности, президента Владимира Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу, "восстать" против сноса представителями националистических организаций памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Политик назвал произошедшее акта вандализма и плевком в сторону всех, кто сражался против фашизма. Зюганов отметил, что Жуков - один из самых гениальных полководцев Советского Союза, символ патриотизма. Восстать против сноса бюста он призвал не только лидера страны и министра обороны, но и все государственные институты.
Прокомментировал инцидент и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также заявил, что это акт вандализма, и выразил надежду, что жители соседней страны дадут ему оценку.
Бюст Жукова снесли по время пикета съезда партии "Доверяй делам" 2 июня. Мэр города пообещал восстановать его за счет пожертвований.
Фото превью: Pravda.ru
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