Губернатор Севастополя вынес выговоры сразу трем членам правительства

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников резко раскритиковал трех членов правительства города и вынес им выговоры. Как он заявил на совещании, наказание коснется, в частности, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова. Причина - срыв сроков работ по строительству дорог.
Выговор вынесен также замгубернатора Владимиру Базарову. Уволен директор "Севастопольского Автодора" Валерий Васякин.
Овсянников вынес выговор и директору департамента образования Игорю Белозерову - за плохую подготовку детских лагерей к наступившему сезону.
Базаров уже получал выговор за затягивание ремонта улицы Симонок. Овсянников даже грозил ему лишением поста.
Добавим, ранее ходили слухи и об увольнении самого главы города. Информация об отставке чиновника и о том, что его место займет экс-командующий Черноморским флотом Александр Витко, появилась в Telegram-каналах, об этом написало и издание DailyStorm.
Причиной источники называли недовольство правительством страны срывом сроков по строительству нескольких объектов с федеральным финансированием.Овсянников слухи о своей отставке опроверг.
Фото превью: сайт правительства Севастополя
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