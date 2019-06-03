СМИ сообщают о возможной отставке вице-мэра Москвы Бирюкова

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков может в ближайшее время уйти в отставку. Сейчас он находится в отпуске и, возможно, покинет пост в середине недели.
Об этом сообщило издание "Проект" со ссылкой на источники в столичном правительстве и администрации главы государства. По их версии, увольнение может быть связано с конфликтами Бирюкова с другими чиновниками, а также с его возрастом.
Бирюкову 68 лет. Среди заместителей мэра Сергея Собянина он единственный, кто был членом команды экс-градоначальника Юрия Лужкова.
В конце 2018-го "Медуза" писала, что члены семьи Бирюкова являются владельцами девяти пентхаусов в элитном жилом комплексе "Легенда Цветного". Их общая цена - около 1,6 млрд рублей.
Также издание заявляло, что семье Бирюковых принадлежит почти вся земля в деревне Поповка Чеховского района Подмосковья.
Фото превью: сайт правительства Москвы
Читайте также:
Москва заняла второе место в мире по росту цен на элитное жилье
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.