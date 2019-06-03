СМИ сообщают о возможной отставке вице-мэра Москвы Бирюкова

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков может в ближайшее время уйти в отставку. Сейчас он находится в отпуске и, возможно, покинет пост в середине недели.



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Об этом сообщило издание "Проект" со ссылкой на источники в столичном правительстве и администрации главы государства. По их версии, увольнение может быть связано с конфликтами Бирюкова с другими чиновниками, а также с его возрастом.

Бирюкову 68 лет. Среди заместителей мэра Сергея Собянина он единственный, кто был членом команды экс-градоначальника Юрия Лужкова.

В конце 2018-го "Медуза" писала, что члены семьи Бирюкова являются владельцами девяти пентхаусов в элитном жилом комплексе "Легенда Цветного". Их общая цена - около 1,6 млрд рублей.

Также издание заявляло, что семье Бирюковых принадлежит почти вся земля в деревне Поповка Чеховского района Подмосковья.

Фото превью: сайт правительства Москвы

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