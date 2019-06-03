Песков: Закон об устойчивом Рунете - это необходимая мера предосторожности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подписанный Владимиром Путиным закон об устойчивом Рунете необходимой мерой предосторожности.
По словам представителя Кремля, действительно есть основания думать, что РФ попытаются отключить от глобальной сети, поэтому нужно быть независимыми на всех фронтах. Он напомнил, что США ввели в отношении нашей страны санкции, угрожают отключить ее от международных банковских систем.
Напомним, Путин подписал упомянутый выше закон в начале мая. Он гласит, что в случае угрозы работе Рунета Роскомнадзор сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования.
Член Совфеда Людмила Бокова ранее пояснила, что документ направлен "на создание дублирующей инфраструктуры на случай сбоя самой инфраструктуры".
В Минкомсвязи уточнили угрозы , в случае которых российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления. Угрозы целостности - это невозможность установить соединение между пользователями. Угрозы устойчивости - нарушение работы сети при природных или техногенных катастрофах, при отказе части оборудования. Угрозы безопасности - попытки взлома оборудования провайдеров.
Фото превью: Facebook
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