В ЛДПР предложили избирать не менее половины депутатов в регионах по партийным спискам

Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены внести в нижнюю палату законопроект о системе выборов депутатов заксобраний регионов.



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В частности, он предусматривает распределение мандатов в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе только по партийным спискам.

Сейчас по закону не менее 25% мандатов в региональном ЗС распределяются между списками кандидатов, которые выдвинули избирательные объединения, пропорционально числу проголосовавших за список. Это не распространяется на Москву и северную столицу - там вопрос регулируется местными законами. К примеру, выборы в Мосгордуму проходят по одномандатным округам.

Авторы документа констатируют, что существующая система позволяет получить максимум мандатов только одной партии, и предлагают прописать в законе, что выборы депутатов в трех городах федерального значения должны проводиться по единому избирательному округу.

При выборах в другие региональные парламенты не менее половины мест будут распределяться по партийным спискам.

Фото превью: сайт ЛДПР

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