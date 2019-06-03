Сын ямальского мэра, уволенного со скандалом за кумовство, проиграл выборы

Сын уволенного со скандалом мэра Шурышкарского (ЯНАО) Юрия Комелькова проиграл выборы на пост главы муниципального образования, которые состоялись накануне.



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В избиркоме рассказали, что явка составила 74,65%. Победил представитель партии власти Владислав Колобаев. За него проголосовали 57,72% пришедших на участки, за Сергея Комелькова - 38,72%.

Выборы прошли спокойно, нарушений и жалоб не зафиксировано.

Экс-мэра отправили досрочно в отставку по требованию прокуратуры. Он трудоустроил к себе сына, специально создав для него должность. Чиновник пытался решить проблему через суд, но тот на его сторону не встал. После этого Сергей Комельков выдвинул свою кандидатуру на выборы.

Добавим, на Ямале стартовала реформа местной власти, которая предполагет ликвидацию сельских управ. В Шурышкарском районе произодет слияние районной и поселковой администрации.

Фото превью: сайт "ЕР"

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