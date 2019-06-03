Губернатор Иркутской области выписан из больницы

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы. Он уже находится на рабочем месте, чувствует себя хорошо.



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Об этом заявили в правительстве региона.

Левченко положили в больницу 25 мая. Врачи назначили ему обследование из-за травмы спины. Некоторые СМИ сообщали, что у него проблемы с почками, но это не подтвердилось. Они писали также, что теперь поставлено под вопрос участие Левченко в Петербургском международном экономическом форуме.

Левченко 65 лет, главой региона он является с сентября 2015 года. Во втором туре коммунист набрал больше голосов, чем кандидат от партии власти Сергей Ерощенко. За Левченко проголосовали 56,39% пришедших на участки, за его конкурента - 41,45.

Ранее представитель КПРФ был депутатом Госдумы трех созывов - третьего, пятого и шестого.

Фото превью: сайт правительства Иркутской области

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