Чиновницу из Югры наказали за совет жителям поднять "пятую точку"

Сотруднице администрации Сургутского района Югры Любови Иванцовой, которая посоветовала жителям поднять свои "пятые точки", вынесено замечание, из-за которого она лишена всех премиальных выплат в размере 100%.
Скандал разгорелся в начале мая. В одной из соцсетей местные жители пожаловались на закрытие переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими. В ответ на это чиновница предложила людям переехать, а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Позже Иванцова извинилась за свои слова и признала, что была слишком резка. Она также отметила, что ее высказывание было реакцией на грубость по отношению к ней, но, несмотря на оскорбления, не должна была так отвечать.
Глава района Андрей Трубецкой, комментируя этот инцидент, заявил, что проверку проведет комиссия по этике .
Фото превью: Facebook
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