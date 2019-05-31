В псковском парламенте разгорелся скандал из-за карикатуры о собаке и блохах

Рассмотрение в Псковском областном собрании законопроектов депутата Льва Шлосберга закончилось скандалом. Причиной стало использование в презентации карикатур художника Сергея Ёлкина.



Два политолога устроили скандал в эфире «России-1» из-за Саакашвили: видео

Рассматривались законопроекты, предлагающие ввести наказание для публичных лиц за "явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина" в виде штрафов, общественных работ или ареста. По словам Шлосберга, которые приводит официальный сайт "Яблока", это ответ на закон "о неуважении к власти".

До дискуссии о документах, однако, дело так и не дошло. Все обсуждение было посвящено их презентации. Так, депутата Алексея Севастьянова ("Единая Россия") особенно возмутила карикатура с изображением собаки и блох. Он обвинил Шлосберга в том, что он устроил шоу, а депутатов сделал в нем актерами.

Антон Минаков (ЛДПР) заявил, что фракция хотела поддержать законопроекты, но после их представления в этом появились сомнения.

Поддержал документы представитель КПРФ Пётр Алексеенко, однако в результате открытого голосования все три законопроекта были отклонены.

Фото превью: сайт Псковского областного собрания

Читайте также:

После скандала в Госдуме ЛДПР может сменить куратора Волгоградской области