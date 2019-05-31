Глава ВЦИОМ назвал сенсацией результаты нового опроса о доверии Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал сенсационными результаты нового опроса о доверии жителей страны Владимиру Путину. Исследование показало, что российскому лидеру доверяют не не 30% населения, а 72,3%.
По словам специалиста, теперь вопрос о падении поддержки президента можно закрыть по причине его неактуальности.
ВЦИОМ впервые спросил у людей, доверяют они главе государства или нет, причем неважно в каком качестве - как человеку, как президенту и т.д. Такого рода вопрос социологи будут задавать теперь регулярно.
Напомним, на официальном портале ВЦИОМ появился раздел "Доверие политикам (закрытый вопрос)" с новой методикой исследования. Жителям страны предлагают ответить на вопрос "Доверяете или не доверяете?". В списке теперь указаны конкретные деятели - Владимир Путин, Дмитрий Медведев. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.
Глава ВЦИОМ напомнил, что до использования новой методики у людей спрашивали о доверии к политикам вообще, без конкретизации личностей, из-за этого у некоторых возникали трудности с ответами.
Федоров не исключил, что за участие в опросах россиян будут материально поощрять. Такое решение может быть принято в случае, если не будет запросов об исследованиях, а у людей уменьшится желание делиться своим мнением. У такой инициативы есть и минус, добавил гендиректор ВЦИОМ: человек за деньги будет стараться сказать то, что от него хотят услышать.
Фото превью: Pravda.ru
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