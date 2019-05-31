В Госдуме назвали самый важный закон месяца

В Госдуме назвали самый важный закон, принятый в мае. По словам спикера Вячеслава Володина, это поправки в Уголовный кодекс, которые вводят более суровое наказание за аварии с жертвами по вине пьяного водителя.



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Он отметил, что фактически за это будут наказывать так же, как за умышленное убийство.

Названный председателем ГД документ одобрили накануне. Если по вине водителя человеку нанесен тяжкий вред здоровью, он получит от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет). Если в результате аварии умер один человек, наказание - от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7). В случае гибели двух или более человек - от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

Ранее при подведении итогов апреля Володин назвал самым значимым закон о сокращении сроков госзакупок, а Николая Николаева, Алексея Куринного, Сергея Жигарева и Федота Тумусова отметил как самых активных депутатов месяца.

Фото превью: сайт Госдумы

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