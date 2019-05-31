В Госдуме назвали самый важный закон месяца

В Госдуме назвали самый важный закон, принятый в мае. По словам спикера Вячеслава Володина, это поправки в Уголовный кодекс, которые вводят более суровое наказание за аварии с жертвами по вине пьяного водителя.
Он отметил, что фактически за это будут наказывать так же, как за умышленное убийство.
Названный председателем ГД документ одобрили накануне. Если по вине водителя человеку нанесен тяжкий вред здоровью, он получит от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет). Если в результате аварии умер один человек, наказание - от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7). В случае гибели двух или более человек - от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).
Ранее при подведении итогов апреля Володин назвал самым значимым закон о сокращении сроков госзакупок, а Николая Николаева, Алексея Куринного, Сергея Жигарева и Федота Тумусова отметил как самых активных депутатов месяца.
Фото превью: сайт Госдумы
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