Проголосовать за губернатора Петербурга можно будет на цифровых участках

8 сентября проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга можно будет на цифровых участках. Об этом эксперименте сообщил председатель городского избиркома Виктор Миненко.



В трех округах столицы голосование на выборах будет электронным

В рамках пилотного проекта в Москве организуют 30 цифровых участков. В ЦИК утверждают, что эта разработка позволит избежать махинаций с бюллетенями.

На этих участках петербуржцы, которые в единый день голосования по каким-либо причинам окажутся в столице, смогут проголосовать за наиболее симпатичного им кандидата.

Если этот эксперимент покажет положительные результаты, такую систему внедрят и в других субъектах РФ, в том числе в северной столице.

Добавим, голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга организуют на 33 участках в садоводческих хозяйствах Ленобласти. Планируется также разместить экстерриториальных участки в Новгородской и Псковской областях.

Фото превью: сайт "Единой России"

Читайте также:

Электронное голосование в Москве будут тестировать каждые 12 часов для защиты от хакеров