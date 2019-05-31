Проголосовать за губернатора Петербурга можно будет на цифровых участках

8 сентября проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга можно будет на цифровых участках. Об этом эксперименте сообщил председатель городского избиркома Виктор Миненко.
В рамках пилотного проекта в Москве организуют 30 цифровых участков. В ЦИК утверждают, что эта разработка позволит избежать махинаций с бюллетенями.
На этих участках петербуржцы, которые в единый день голосования по каким-либо причинам окажутся в столице, смогут проголосовать за наиболее симпатичного им кандидата.
Если этот эксперимент покажет положительные результаты, такую систему внедрят и в других субъектах РФ, в том числе в северной столице.
Добавим, голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга организуют на 33 участках в садоводческих хозяйствах Ленобласти. Планируется также разместить экстерриториальных участки в Новгородской и Псковской областях.
Фото превью: сайт "Единой России"
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