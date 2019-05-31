Рейтинг Собянина среди москвичей достиг максимума

За год москвичи стали лучше относиться к градоначальнику Сергею Собянину. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами "Левада-центра".
Положительные отклики о работе мэра показали максимальное значение за время его работы на посту. О хорошем к нему отношении заявили 57% респондентов, 31% относятся средне, 11% - отрицательно.
А вот отношение к работе Мосгордумы ухудшилось. Негативно о ней отозвались 27%, средне - 40%, хорошо - 14%. На выборах в столичный парламент точно собираются голосовать 22%, примерно столько же еще не решили.
В целом отношение жителей Москвы к большинству представителей власти за год заметно ухудшилось. Так, доверие москвичей к российскому лидеру Владимиру Путину снизилось с 53% до 39%. Социологи связывают это с проведением пенсионной реформы. Хуже жители столицы стали относиться к министру обороны Сергею Шойгу и к главе МИД Сергею Лаврову.
Между тем, оппозиционные политики завоевывают все большие симпатии москвичей. Их отношение улучшилось, например, к Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову.
Фото превью: сайт правительства Москвы
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