"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина

Работу главы государства Владимира Путина одобряют 66% жителей страны, не согласны с ними 32%. К такому выводу после соцопроса пришли специалисты, работающие в "Левада-центре".
Итоги этого исследования подтвердили данные ВЦИОМ, который пришел к выводу, что деятельность лидера страны одобряет 65,8% россиян. Вместе с тем другой опрос продемонстрировал, что ему доверяет 31,7%.
Глава центра Валерий Федоров прокомментировал противоречия, касающиеся того, что электоральный рейтинг политика растет, а доверие к нему населения падает. Он констатировал, что все дело заключается в методике проведения опроса.
Специалист отметил, что до ближайших выборов главы государства еще 5 лет, поэтому рано задавать вопрос, за кого люди намерены проголосовать. У них спрашивают мнение об оценке работы.
"Текущая цифра — около 65%. В январе было меньше 62", — сказал Федоров. Вопрос о доверии социологи задают без вариантов ответов, людей просто просят назвать политиков, которые заслуживают наибольшего доверия. Федоров отметил, что зачастую опрашиваемые затрудняются с ответом.
Фото превью: сайт Кремля
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