Беглов не будет выдвигаться от "ЕР" в губернаторы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил намерение принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Свое решение не выдвигаться от какой-либо партии он объяснил желанием быть независимым от тех или иных точек зрения.
Беглов указал, что всех петербуржцев объединяет главное — любовь к своему городу, и это не зависит он политических взглядов. Задача власти — учитывать мнение людей, не ставя во главу угла свои политические амбиции.
Врио губернатора готов к диалогу с различными партиями и движениями. Одной из важнейших задач на посту главы северной столицы он назвал возвращение ей особого внимания со стороны федерального центра. Для этого город будет участвовать во всех государственных программах.
Беглов согласился участвовать в сентябрьских выборах несколько дней назад. С соответствующим предложением к нему ранее обратились члены Общественной палаты. Член ОП Александр Ватагин заявил, что врио губернатора строит свою работу, опираясь на мнение жителей города.
Отметим, Беглов является членом "Единой России".
Накануне "Правда.Ру сообщала, что муниципальным депутатам Санкт-Петербурга от "Справедливой России" запретили отдавать свои подписи в поддержку кандидатов в губернаторы от других политических партий. Если кто-то нарушит запрет, это будет нарушением внутрипартийной дисциплины, и его ждет разбирательство.
Фото превью: правительство Санкт-Петербурга
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