Турчак об итогах праймериз "ЕР": "подковерные" договоренности исключены

Явка избирателей в единый день предварительного голосования "Единой России" составила 10,41%, на участки пришли более 1,6 млн человек. Такие цифры привел секретарь генсовета партии Андрей Турчак.



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Он констатировал, что в этом году было рекордно высокое число молодых участников праймериз — 1596 человек (38%). В ходе голосования зафиксировали 40 нарушений, по всем проведены проверки, в итоге отменены результаты в двух округах Сахалинской области.

В первые два летних месяца состоятся конференции региональных отделений, на которых определят списки кандидатов от партии на выборах. Турчак акцентировал внимание на том, что не будет допущено изменений, отличающихся от результата голосований. "Подковерные" договоренности исключены. Кто реально победил, тот и должен быть в списке", — подчеркнул он.

Напомним, предварительное голосование "ЕР" состоялось 26 мая. Жители страны выбирали тех, кого партия поддержит на выборах в сентябре.

Фото превью: Pravda. ru

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