Петербургским эсерам запретили отдавать подписи за чужих кандидатов в губернаторы

Муниципальным депутатам Санкт-Петербурга от "Справедливой России" запретили отдавать подписи в поддержку кандидатов в губернаторы от других политических сил, в том числе Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности главы города.



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Такое решение приняло руководство местного отделения партии. Сделать это народные избранники смогут только в поддержку кандидата, выдвинутого или поддержанного "СР".

Лидер фракции эсеров в Заксобрании города Алексей Ковалев констатировал, что партия предлагала контактировать разным политическим силам, но до сих пор этого не произошло. Пока ситуация не изменится, будет неправильно если депутаты будут раздавать подписи направо и налево, добавил он.

Депутат указал, что если кто-то отдаст подпись за другого кандидата, это будет нарушением внутрипартийной дисциплины, и его ждет разбирательство.

Сейчас у петербургских эсеров 30 депутатов в советах 16 муниципальных образований. Для прохождения фильтра и регистрации кандидата в губернаторы их подписей не хватит. Ковалев отметил, что вопрос о том, появится ли в бюллетене кандидат от "СР" или нет, решат в Кремле.

Фото превью: Pravda. ru

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