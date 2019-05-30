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Источник Правда.Ру

Сенаторы разработают предложения по защите суверенитета РФ

Политика print

Совфед разработает предложения, направленные на защиту суверенитета РФ от внешнего вмешательства. Как заявил сенатор Андрей Климов, планируется, что их внесут в Госдуму после единого дня голосования.


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Член СФ констатировал, что на фоне приближающихся выборов США продолжают вмешиваться во внутренние дела России. Особенно Штаты интересуются голосованием в Москве, Крыму, и Петербурге.

Уже зафиксированы факты оказания внешнего воздействия на избирательную кампанию. На деньги из-за рубежа жителей нашей страны готовят к участию в протестных акциях.

Это стало известно общественности после показанному одним из телеканалов документальному фильму. В нем рассказывалось, что на базе финансируемого Госдепом фонда в Хельсинки проходят спецподготовку оппозиционно настроенные активисты из северной столицы РФ.

Сенатор Олег Морозов в свою очередь отметил, что в сопредельных странах иностранные институты собирают россиян и готовят их к избирательной кампании.

Фото превью: сайт Совета Федерации

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Темы США сенатор Совет Федерации вмешательство в выборы
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