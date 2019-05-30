Сенаторы разработают предложения по защите суверенитета РФ

Совфед разработает предложения, направленные на защиту суверенитета РФ от внешнего вмешательства. Как заявил сенатор Андрей Климов, планируется, что их внесут в Госдуму после единого дня голосования.
Член СФ констатировал, что на фоне приближающихся выборов США продолжают вмешиваться во внутренние дела России. Особенно Штаты интересуются голосованием в Москве, Крыму, и Петербурге.
Уже зафиксированы факты оказания внешнего воздействия на избирательную кампанию. На деньги из-за рубежа жителей нашей страны готовят к участию в протестных акциях.
Это стало известно общественности после показанному одним из телеканалов документальному фильму. В нем рассказывалось, что на базе финансируемого Госдепом фонда в Хельсинки проходят спецподготовку оппозиционно настроенные активисты из северной столицы РФ.
Сенатор Олег Морозов в свою очередь отметил, что в сопредельных странах иностранные институты собирают россиян и готовят их к избирательной кампании.
Фото превью: сайт Совета Федерации
Читайте также:
Совет Федерации хочет конкретизировать понятие "Русский мир"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.