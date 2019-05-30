Сенаторы разработают предложения по защите суверенитета РФ

Совфед разработает предложения, направленные на защиту суверенитета РФ от внешнего вмешательства. Как заявил сенатор Андрей Климов, планируется, что их внесут в Госдуму после единого дня голосования.



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Член СФ констатировал, что на фоне приближающихся выборов США продолжают вмешиваться во внутренние дела России. Особенно Штаты интересуются голосованием в Москве, Крыму, и Петербурге.

Уже зафиксированы факты оказания внешнего воздействия на избирательную кампанию. На деньги из-за рубежа жителей нашей страны готовят к участию в протестных акциях.

Это стало известно общественности после показанному одним из телеканалов документальному фильму. В нем рассказывалось, что на базе финансируемого Госдепом фонда в Хельсинки проходят спецподготовку оппозиционно настроенные активисты из северной столицы РФ.

Сенатор Олег Морозов в свою очередь отметил, что в сопредельных странах иностранные институты собирают россиян и готовят их к избирательной кампании.

Фото превью: сайт Совета Федерации

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