Эксперты: пенсионная реформа стала началом конца власти

Глава ВЦИОМ заявил, что падение рейтингов власти и лично Путина - следствие того, что после пенсионной реформы у людей шок и теперь они все воспринимают через «черные очки». Можно ли сказать, что пенсионная реформа стала точкой невозврата, началом «пробуждения» народа и деконструкции системы власти?

"Достаточно много тем, которые последнее время переворачивают представления граждан о власти. Пенсионная реформа, а на самом деле просто воровство и обман людей - это, конечно, ключевая позиция, это начало конца. Плюс ко всему мы же видим за пять лет падение покупательской способности граждан, то есть люди реально нищают на фоне роста количества миллионеров, миллиардеров",- заявил Pravda.ru председатель всероссийского движения «За честный рынок» и эксперт Национального антикоррупционного комитета Илья Хандриков.

"А еще народ видит - вот чиновники, коррупционеры, рост их благосостояния, циничные заявления по телевидению и радио о том, что "граждане должны радоваться тому, что они получили, что имеют, и это единственное, чего они достойны". То есть цинизм зашкаливает во всех областях и с целью сохранения своего положения, своих часто наворованных денег все ведет к ужесточению давления на народ",- считает эксперт.

"Мы видим всевозможные законы Клишаса, "Чебурнет", ограничения свобод, прав и так далее, и тому подобное. И вот этот «коктейль» как раз и демонстрирует людям, что из себя представляет нынешняя власть",- уверен он.

"То есть причиной национального социального землетрясения стала не только пенсионная реформа, а серьезный комплекс проблем. Я на протяжении 13 лет подвожу итоги года для малого и среднего предпринимательства - и фиксирую огромное количество пунктов ухудшения положения дел. Да, последние годы я стал фиксировать те якобы положительные вещи, которые делают наши ведомства. Вот только это все только на уровне деклараций, как правило, и для своих", - пояснил Хандриков.

"То есть имеется чиновничий бизнес, бизнес силовиков, депутатов - те реально получают поддержку, финансирование, защищены законом и так далее. И все остальные, которые живут на свой страх и риск. И то же самое происходит практически во всех сферах жизни россиянина. И это страшно и оскорбительно. Поэтому так много людей, умных людей, способных людей покидают страну или уходят во внутреннюю миграцию, перестают взаимодействовать с чиновничьим и прочим миром",- констатировал специалист.

"Плюс это безумный ад из средств массовой информации, которые каждый день доводят до человека. И шок от всего этого, конечно, и отталкивает. Я думаю, что года не пройдет, начнутся очень серьезные общественные противодействия этим вещам, которые сегодня наша бездумная или слишком умная власть создает для граждан",- уверен он.