Сенаторы поддержат инициативу Путина о приостановке ДРСМД

Совфед в приоритетном порядке рассмотрит и поддержит проект закона главы государства о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сенатор Олег Морозов указал, что односторонний выход из него США создает угрозу безопасности нашей страны.
Член СФ Константин Косачев также заявил, что верхняя палата рассмотрит документ как только он поступит из Госдумы. Он выразил уверенность в том, что сенаторы его поддержат.
Напомним, Владимир Путин внес законопроект в Госдуму сегодня. Накануне он назначил заместителя главы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении документа парламентом.
Договор об РСМД был заключен в 1987 году. Свои подписи под ним поставили лидеры двух стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган. В октябре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора, так как РФ нарушила его условия. Позже в Госдепартаменте потребовали от нашей страны модифицировать или уничтожить ракету 9М729.
В начале февраля 2019-го США объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД и через полгода окончательно из него выйдут. Путин пообещал на этот шаг зеркальный ответ.
Фото превью: сайт Совета Федерации
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