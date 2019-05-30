Сенаторы поддержат инициативу Путина о приостановке ДРСМД

Совфед в приоритетном порядке рассмотрит и поддержит проект закона главы государства о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сенатор Олег Морозов указал, что односторонний выход из него США создает угрозу безопасности нашей страны.



Путин объявил о выходе России из ДРСМД

Член СФ Константин Косачев также заявил, что верхняя палата рассмотрит документ как только он поступит из Госдумы. Он выразил уверенность в том, что сенаторы его поддержат.

Напомним, Владимир Путин внес законопроект в Госдуму сегодня. Накануне он назначил заместителя главы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении документа парламентом.

Договор об РСМД был заключен в 1987 году. Свои подписи под ним поставили лидеры двух стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган. В октябре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора, так как РФ нарушила его условия. Позже в Госдепартаменте потребовали от нашей страны модифицировать или уничтожить ракету 9М729.

В начале февраля 2019-го США объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД и через полгода окончательно из него выйдут. Путин пообещал на этот шаг зеркальный ответ.

Фото превью: сайт Совета Федерации

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