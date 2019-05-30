После скандала в Госдуме ЛДПР может сменить куратора Волгоградской области

После скандала, произошедшего в Госдуме, ЛДПР может сменить куратора Волгоградской области. Ранее им был Игорь Торощин, теперь его место может занять Александр Курдюмов.



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На заседании нижней палаты парламента Торощин выступил с критикой в адрес властей региона. В развале промышленности он обвинил губернатора Андрея Бочарова, что вызвало негативную реакцию со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что Торощин втягивает депутатов в избирательную кампанию, и предложил ему собрать неопровержимые доказательства своих заявлений и направить в правоохранительные органы.

Глава фракции "Единой России" Сергей Неверов в свою очередь заявил, что необходимо сделать запросы, а обвинять руководство региона в том, что оно причастно к развалу крупных предприятий, некорректно.

Вступившийся за Торощина лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал не затыкать рот парламентариям и добавил, что Бочаров — "самый слабый губернатор".

Комментируя смену куратора Волгоградской области от ЛДПР, Торощин назвал этот вопрос нерешенным. По его словам, конкретики пока нет, ситуация может проясниться в ближайшие два-три дня.

Фото превью: сайт ЛДПР

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