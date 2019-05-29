Жириновский рассказал о "вопиющих" примерах избирательного правосудия в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России наблюдаются вопиющие примеры избирательного правосудия. В доказательство он привел дела известных футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и Аяза Гулиева.



Жириновский встал на защиту Кокорина и Мамаева

Напомним, сегодня на правчасе в Госдуме выступил генпрокурор Юрий Чайка. По словам Жириновского, главный вопрос, который хочется задать его ведомству, - почему в РФ настолько мало оправдательных приговоров. В нашей стране их доля ничтожно мала - 0,2%, в то время как в других - до 20%.

Политик отметил, что сажать нужно исключительно опасных преступников - убийц, торговцев наркотиками, насильников, а остальные должны по суду получать наказания, которые не связаны с лишением свободы. Жириновский добавил, что его партия предлагает вернуть ссылку - это не полное лишение свободы, но очень серьезное ограничение.

"Почему есть такие вопиющие примеры избирательного правосудия?" - задается вопросом лидер ЛДПР. По его словам, Кокорин и Мамаев "кого-то ударили и уже два года сидят", а Гулиев сильно избил иностранца, но его всего лишь оштрафовали на 150 тыс рублей.

Фото превью: сайт ЛДПР

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