В Ивановской облдуме отреагировали на инцидент с матерящимся депутатом

В Ивановской облдуме после инцидента с депутатом, которая обругала матом в соцсети одного из пользователей, создадут комиссию по этике.
Глава пресс-службы думы Роман Шорин заявил, что в ее полномочия не будет входить вопрос о лишении мандатов. Комиссия будет лишь давать моральную оценку конфликтам и поведению коллег.
На прошлой неделе в Сети появились скриншоты диалога депутата облдумы от КПРФ Юлии Тимофеевой с пользователем Алексеем Огурцовым в "Одноклассниках". Тимофеева оскорбила его, не стесняясь в выражениях.
Председатель думы Марина Дмитриева назвала высказывания депутата неприемлемыми. Коллеги из КПРФ считают, что оппонент спровоцировал Тимофееву. Однако ей было вынесено предупреждение и рекомендовано извиниться перед Огурцовым.
Сейчас Тимофеева на больничном. Как только она появится на рабочем месте, комиссия по этике рассмотри ее вопрос.
Напомним, в конце прошлого месяца в Госдуму был внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан. Их предлагают штрафовать на сумму от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.
Фото превью: сайт Ивановской областной думы
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