Госдума обвинила правительство в задержке ответов на запросы

Депутаты Государственной думы выразили недовольство тем, что правительство страны недостаточно оперативно реагирует на их запросы.
Спикер Вячеслав Володин призвал обсудить эту проблему с кабмином, а также предложил в следующем месяце провести совещание по вопросу взаимодействия комитетов ГД и профильных ведомств.
На задержку ответа правительства на направленный запрос указал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Володин на это отметил, что ответ может быть промежуточным, но он обязательно должен быть.
Вместе с тем спикер признал, что в целом взаимодействие нижней палаты и кабинета министров стало лучше, а диалог конструктивнее. "Но есть и сбои. Думаю, что мы найдем решение, и больше это не должно повториться", — уточнил председатель ГД.
По его словам, вопросы, которые так и не получили ответа, можно продумать в рамках рабочей группы. Для этого во все комитеты Госдумы направлены письма, в которых указывается, что они должны сообщить о состоянии ответов на запросы, направленных в том числе по итогам правительственных часов.
Фото превью: сайт Госдумы
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