КПРФ предлагает 9 мая вывешивать красные знамена вместе с российским флагом

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагает в День Победы и другие дни воинской славы вывешивать копии Знамени Победы наравне с российским флагом.
Предполагается, что их будут вывешивать на зданиях либо поднимать на мачтах, флагштоках во всех Городах-героях, Городах воинской славы, а также в воинских частях.
Коммунисты отмечают, что документ поможет в патриотическом воспитании военнослужащих на героических примерах, проявленных в ходе Великой Отечественной войны.9 мая 2020 года будет праздноваться 75-летний юбилей Победы.
Добавим, ранее стало известно, что сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин предлагают штрафовать на сумму до 100 до 300 тысяч рублей за осквернение флага РФ. Сейчас за это полагается наказание в виде штрафа — от тысячи до пяти тысяч рублей или ареста на 15 суток. Такая небольшая сумма, по мнению парламентариев, не способна работать как превентивная мера.
Фото превью: Pravda. ru
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