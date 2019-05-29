Губернаторам и мэрам могут запретить иметь недвижимость за границей

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить главам регионов и мэрам владеть недвижимостью за рубежом. Автор инициативы — Александр Шерин (ЛДПР).



Депутат предложил запретить главам субъектов РФ владеть недвижимостью за границей

По мнению парламентария, губернатор, имеющий недвижимость за рубежом, в полной мере не может исполнять свои служебные обязанности, так как у него нет стимула развивать регион и обеспечивать достойные условия для его жителей, потому что члены его семьи живут, учатся, лечатся в другой стране.

Автор документа указывает, что запрет на приобретение зарубежной недвижимости и открытие счета в иностранном банке должен распространяться не только на действующих губернаторов городов и регионов, но и на тех, кто только намеревается занять эти должности.

Законопроект предлагает запретить все выше перечисленное супругам и несовершеннолетним детям губернаторов и мэров, а также претендентов на эти посты.

Отметим, по действующему законодательству высокопоставленным чиновникам, госслужащим, парламентариям запрещено иметь счета в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Фото превью: Pravda. ru

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