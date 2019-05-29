Губернаторам и мэрам могут запретить иметь недвижимость за границей

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить главам регионов и мэрам владеть недвижимостью за рубежом. Автор инициативы — Александр Шерин (ЛДПР).
По мнению парламентария, губернатор, имеющий недвижимость за рубежом, в полной мере не может исполнять свои служебные обязанности, так как у него нет стимула развивать регион и обеспечивать достойные условия для его жителей, потому что члены его семьи живут, учатся, лечатся в другой стране.
Автор документа указывает, что запрет на приобретение зарубежной недвижимости и открытие счета в иностранном банке должен распространяться не только на действующих губернаторов городов и регионов, но и на тех, кто только намеревается занять эти должности.
Законопроект предлагает запретить все выше перечисленное супругам и несовершеннолетним детям губернаторов и мэров, а также претендентов на эти посты.
Отметим, по действующему законодательству высокопоставленным чиновникам, госслужащим, парламентариям запрещено иметь счета в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Фото превью: Pravda. ru
Читайте также:
Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.