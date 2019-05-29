Депутатами от КПРФ, предложившими распустить думу Екатеринбурга, занялась комиссия по этике

Комиссия гордумы Екатеринбурга по этике потребовала от трех депутатов-членов КПРФ дать пояснения по их поведению. По словам представителей партии, речь, в частности, идет об участии в митингах у Театра драмы против строительства храма.



Итоги недели: слушания по строительству храма святой Екатерины

Один из получивших письмо коммунистов Олег Гордеев рассказал, что в нем конкретно не указано, по какому поводу должны быть объяснения, написано просто "по вопросам, которые возникали на заседании". "Но мы понимаем, что это относительно подачи предложения о самороспуске думы. Есть претензии к Роману Ступникову по поводу его участия в митинге", — отметил он.

На коллег пожаловались депутаты от "Единой России" и ЛДПР. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил: депутатам вменяется то, что они поддерживали людей, участвовавших в несанкционированном митинге, а также то, что внесли предложение о самороспуске думы.

Глава комиссии по этике указала, что поведение депутатов от КПРФ будет рассматривать не только комиссия, но и дума в целом, а после этого материалы даже могут направить в прокуратуру.

Напомним, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. Стройка пока не началась, было принято решение провести опрос горожан.

Неделю назад КПРФ предложила депутатам гордумы объявить о самороспуске, так как они не смогли принять решение на основании мнения горожан. Дума рамораспускаться отказалась, а спикер Игорь Володин предложил коммунистам показать пример и написать заявления о сдаче мандатов.

Фото превью: Pravda. ru

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