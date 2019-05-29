Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об итогах работы комиссии, которая изучала необходимость ужесточения процедуры проверки будущих сенаторов.
Комиссия пришла к выводу, что текущая система оценки кандидатов в члены верхней палаты парламента отвечает всем поставленным требованиям. Эта система позволяет отсеять всех кандидатов с сомнительной репутацией.
По мнению Валентины Матвиенко, Совету Федерации необходимо не изменять систему оценки будущих сенаторов, а налаживать взаимодействие с представителями федеральных структур, силовыми ведомствами и другими учреждениями, чтобы формировать полный отчет о том или ином кандидате.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Совета Федерации РФ лишить статуса сенатора Рауфа Арашукова. Экс-сенатора задержали в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его подозревают в особо тяжких преступлениях: участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давленим на свидетеля. Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора на время расследования.
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