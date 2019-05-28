Глава псковского отделения "СР" заявил о невозможности подделать результаты выборов

Депутат Псковской городской думы, глава местного отделения "Справедливой России" Олег Брячак заявил, что при должном контроле подделать результаты каких-либо выборов невозможно.



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По словам политика, он наблюдал подсчет голосов на четырех избирательных участках и видел систему контроля. У каждого избирателя берут паспорт, и если по документам видно, что пришло меньше людей, чем пытаются показать, гарантированно будет заведено уголовное дело.

Брячак добавил, что в выборах нужно участвовать обязательно, а те, кто не участвуют, не пытаются что-то изменить, не имеют права жаловаться на жизнь. Легче всего сидеть на кухне и говорить, что все плохо, заключил депутат.

8 сентября в России пройдет единый день голосования. Завтра, 29 мая, председатель Центизбиркома Элла Памфилова объявит о старте избирательных кампаний в субъектах РФ. Она расскажет об особенностях их проведения, а также о внедрении цифровых технологий в процедуру выборов.

Фото превью: Pravda. ru

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