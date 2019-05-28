Жириновский обвинил МИД в затягивании рассмотрения документов по отношениям с Украиной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что проект заявления фракции о непризнании итогов выборов на Украине слишком долго находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел РФ. По его словам, подобное затягивание недопустимо.
ЛДПР внесла проект в Госдуму ещё в конце марта. В нем говорится, что законность выборов на Украине подвергается сомнению из-за очень серьезных нарушений. Документ был направлен в МИД для дальнейшего рассмотрения, но оно непозволительно затянулось, отметил Жириновский.
"Дипломаты опять запаздывают", — сказал политик и добавил, что так же долго был на рассмотрении законопроект партии о денонсации договора о дружбе с Украиной — до тех пор, пока его не порвал предыдущий президент страны Петр Порошенко."
Нельзя в современном мире запаздывать. Может быть, надо и нам свою роль играть так, чтобы за нас не решались эти вопросы? Может быть, надо ускорить это?" — заключил лидер ЛДПР.
Добавим, сегодня председатель ГД Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову рассмотреть возможность внесения названного выше документа на ближайшее заседание.
Фото превью: сайт ЛДПР
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