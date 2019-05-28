Электронное голосование в Москве будут тестировать каждые 12 часов для защиты от хакеров

С конца июня до 24 июля в столице будут тестировать систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму. Испытания планируют проводить каждые 12 часов, в течение которых любой желающий может попробовать взломать систему. Через каждые 12 часов ее код будет меняться. Такой эксперимент власти проведут для защиты от хакеров во время выборов.
По словам замглавы Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, код программы системы электронного голосования будет выложен в открытый доступ. Взломщик, чьи усилия увенчаются успехом, получит 1 млн рублей.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Электронное голосование будет проведено только в трех округах столицы. Их определят с помощью портала "Активный гражданин".
После 20 июля москвичи, попавшие в пилотные избирательные округа, смогут подать заявления об участии в электронном голосовании. До этого систему предложат протестировать студентам. Проверка состоится в конце июня.
Жителям Москвы, которые захотят участвовать в эксперименте, позвонят с напоминанием за несколько дней до выборов.
Фото: Pravda. ru
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