Электронное голосование в Москве будут тестировать каждые 12 часов для защиты от хакеров

С конца июня до 24 июля в столице будут тестировать систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму. Испытания планируют проводить каждые 12 часов, в течение которых любой желающий может попробовать взломать систему. Через каждые 12 часов ее код будет меняться. Такой эксперимент власти проведут для защиты от хакеров во время выборов.



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По словам замглавы Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, код программы системы электронного голосования будет выложен в открытый доступ. Взломщик, чьи усилия увенчаются успехом, получит 1 млн рублей.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Электронное голосование будет проведено только в трех округах столицы. Их определят с помощью портала "Активный гражданин".

После 20 июля москвичи, попавшие в пилотные избирательные округа, смогут подать заявления об участии в электронном голосовании. До этого систему предложат протестировать студентам. Проверка состоится в конце июня.

Жителям Москвы, которые захотят участвовать в эксперименте, позвонят с напоминанием за несколько дней до выборов.

Фото: Pravda. ru

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