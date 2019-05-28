Партия "Народ против коррупции" выдвинула в мэры Новосибирска экс-члена КПРФ

"Общеполитическая партия "Народ против коррупции" выдвинула своего кандидата для участия в выборах мэра Новосибирска. Речь идет о Владимире Мельникове, который ранее был членом местного отделения КПРФ. По его словам, таким образом партия отреагировала на заявление трудовых коллективов города.



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Мельников был помощником депутатов Госдумы от КПРФ, работал в региональном избиркоме. В прошлом году его исключили из компартии, причины не уточнялись.

Выборы мэра пройдут 8 сентября. Уже несколько человек заявили, что намерены в них участвовать. В частности, это действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ) и депутат обалстного Заксобрания Дарья Украинцева (ЛДПР). "Яблоко" определит кандидата по результатам праймериз, а "Единая Россия" решила не участвовать в этих выборах.

На пост мэра, возможно, будет претендовать депутат Горсовета Наталья Пинус. Открытое письмо, в котором озвучена просьба к ней выдвинуть свою кандидатуру, подписали рядовые активисты и несколько зоозащитных организаций, например, "Право животных на жизнь", НГОО "Центр помощи животных".

Фото: Pravda. ru

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