Милонов предложил пренести Госдуму из Москвы в Санкт-Петербург

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перенести нижнюю палату парламента из Москвы в Санкт-Петербург. По его словам, проводить заседания можно будет, например, в Таврическом дворце.



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Среди плюсов своей инициативы Милонов назвал климат в северной столице. По его словам, прохлада и дожди помогут депутатам сконцентрироваться на работе.

Парламентарий также добавил, что здание на Охотном ряду в столице, где сейчас работает ГД, не подходит для размещения такого большого числа депутатов. К тому же под фундаментом зала пленарных заседаний выявили пустоты, которые могут представлять опасность. В случае переезда будет удобно работать и министрам - общаться с ними можно будет в посредством видеосвязи.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что в столице нужно оставить работать только депутатов Госдумы, которые в ней живут. Он добавил, что все должны "работать на местах", в "тасканиях по стране" смысла нет.

Коллеги Жириновского не поддержали. Представитель КПРФ Николай Харитонов заявил, что в случае претворения в жизнь его идеи "на окраинах как была голытьба, так и будет".

Фото: Facebook

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