Врио губернатора Петербурга заработал за год 6,1 млн рублей

6,1 млн рублей заработал временно исполняющий обязанности губернатора северной столицы Александр Беглов в 2018 году. Такая сумма внесена в декларацию о его доходах, которую обнародовал Смольный.



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В собственности Беглова есть две квартиры, три участка, половина разрушенного дома. Жена петербургского главы в прошлом году заработала 4 млн 447 тыс. рублей, квартир у нее четыре. Наталья Беглова до октября прошлого года работала главой комитета по делам ЗАГС горадминистрации.

Доход главы города за 2017 год составлял 6,9 млн, теперь уже бывший губернатор Георгий Полтавченко заработал 5,42 млн руб.

Беглов был назначен на должность в октябре 2018-го. Ранее он был заместителем главы администрации президента РФ, полпреда главы государства в Центральном федеральном округе и полпреда в СЗФО.

Ранее сообщалось об огромном доходе врио главы Оренбуржья Дениса Паслера в прошлом году — более 234 млн рублей. Напомним, до назначения на этот пост он руководил ПАО "Т Плюс" — компанией, работающей в сфере энергетики, которая входит в "Ренову" Виктора Вексельберга, а до этого был премьером правительства Свердловской области.

Фото: сайт правительства Санкт-Петербурга

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