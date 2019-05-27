Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключат из "Единой России"

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего с кулаками на корреспондента ВГТРК, исключат из "Единой России". Так решил президиум партийного генсовета. Кроме того, будут приостановлены его полномочия как члена регионального политсовета и как секретаря республиканского отделения "ЕР".



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Секретарь генсовета Андрей Турчак, поясняя это решение, назвал произошедший скандальный инцидент приступом "белой чиновничьей горячки" и отметил, что любой чиновник несет повышенную ответственность за собственные слова и поступки. Поведение Зайцева Турчак охарактеризовал как неприемлемое и неадекватное и посоветовал идти на ринг, если хочется подраться.

"Не умеешь отвечать на неудобные вопросы - тебе не место во власти", - заявил секретарь генсовета и предупредил, что в "ЕР" не будут закрывать глаза на такие случаи.

Напомним, против главы района, который напал на сотрудника передачи "Вести. Дежурная часть", уже возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе журналистов.

Съемочная группа хотела записать интервью на злободневные темы. Разгневанный Зайцев в своем кабинете толкнул журналиста и повалил на пол. Следователи намерены в рамках дела проверить также информацию о коррупционной составляющей в работе чиновника, о которой заявили авторы материала.

Сотрудник ВГТРК Иван Литомин просил Зайцева пояснить, почему жители региона, оставшиеся без крыши над головой в результате возгораний в 2015-м, получили непригодные для жизни дома и живут в нечеловеческих условиях.

Давая объяснения прессе, Зайцев свою вину отрицает и обвиняет журналиста в провокации. По словам главы района, он хотел вытолкать Литомина из своего кабинета, но тот нарочно упал. Чиновник добавил, что его несколько раз ткнули микрофоном в лицо, ударили по голени.

Журналистка из Хакасии, попросившая не называть своего имени, рассказала, что глава районной администрации вспыльчивый и грубый, но хороший руководитель, который "тащит район".

Фото: Pravda.ru

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