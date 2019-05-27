Жириновский предложил способы решения демографического кризиса

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил способы решения демографического кризиса. Свои соображения он высказал в рамках демографического форума в Москве.



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По словам политика, первое, что нужно сделать, — более доступное жилье, предоставить многодетным семьям больше льгот по ипотеке, так как молодые пары не хотят заводить детей зачастую именно из-за того, что их негде растить.

Еще одна проблема, по мнению лидера партии, — аборты. Вводить запреты нельзя, заявил он, необходимо стимулировать женщину родить ребенка, выплачивать ей деньги, а ребенка, которого она не захочет сама воспитывать, воспитает за нее государство.

Жириновский также напомнил, что в царской России женщина не работала, а занималась только семьей, а потом на нее "повесили всё". Иногда у женщины нет времени, денег на создание полноценной семьи, добавил он.

В наше время завести ребенка считается роскошью, сказал лидер ЛДПР. Он еще раз подчеркнул, что "нужно помогать тем, кто хочет рожать", так как дети — будущее государства.

Фото: сайт ЛДПР

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